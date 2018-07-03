РИАМО - 3 июл. В Москве в Гостином Дворе отпраздновали День мертвых – многовековая традиция почитания умерших родственников, в нем приняли участие более 20 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«О том, что День мертвых – это весело, теперь знают более 20 тысяч москвичей и гостей столицы, которые пришли к Национальному дому болельщиков Мексики. В Гостином Дворе 29 июня отметили День мертвых», – говорится в сообщении.

День мертвых появился несколько тысячелетий назад в индейских племенах. Сейчас это может звучать немного странно, но индейцы верили, что смерть – лишь переход человека из одного состояния в другое. Своего рода трансформация, при которой жизненный путь продолжается. А души умерших могут встретиться с живыми раз в год.

В этот день Гостиный Двор стал обителью потусторонних сил. Правда, совсем не страшных. Цель Дня мертвых – не напугать, а еще раз вспомнить о предках.

Самая длинная очередь на празднике, как ни странно, была не к еде (хотя попробовать традиционные буритто, конечно, предлагали). Сделать себе грим Катрины – главного символа праздника – захотели несколько тысяч гостей.

«Макияж должен быть связан со смертью. Да, основное – это черепа на фоне. Но страшным он быть не должен, так как праздник хороший, добрый. Поэтому макияж всегда дополняется какими-то цветами, орнаментами», – пояснила гример Полина Иванова.

Кроме декораций, атмосферу мексиканского карнавала создавала живая музыка со сцены. И пусть по Красной площади скелетам пройти не удалось, о том, как умеют отмечать самый, казалось бы, неживой праздник в Мексике, теперь знает вся столица.

День мертвых, или Día de los Muertos, – это многовековая традиция почитания умерших родственников. Праздник отмечают 1 и 2 ноября. Согласно поверью, в эти дни души возвращаются в родные дома. Встречать их принято весело, с дарами. Современный символ Дня мертвых – цинковая гравюра «Калавера Катрина» мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посады. Он изобразил женщину с лицом скелета в одежде высшего общества, показывая, что богатые так же смертны, как и все остальные.