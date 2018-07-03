РИАМО – 3 июл. В Хельсинки 16 июля встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, возможно, состоится тет-а-тет, такой формат беседы вполне подходит Путину, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Отвечая на вопрос журналистов, подходит ли российской стороне такой формат встречи, официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ответил утвердительно.

«Абсолютно подходит. Президент Путин комфортно себя чувствует в любых форматах, которые комфортны его собеседникам», — сказал Песков.

Главы двух стран проведут встречу в начале саммита Россия — США в Хельсинки 16 июля, они обсудят двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии и на Украине.