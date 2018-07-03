РИАМО - 3 июл. С начала ремонтного сезона дорожные службы Подмосковья завершили укладку асфальта на 965 участках автодорог, это свыше 50% от запланированного объема, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Ремонтные работы на дорогах Подмосковья ведутся с опережением графика. На сегодняшний день выполнение программы ремонта региональных и муниципальных дорог с софинансированием из областного дорожного фонда составляет почти 55% от запланированного объема работ», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Производственные комплексы «Мосавтодора» и подрядные организации заменили дорожное покрытие на 298 участках региональных дорог, что составляет 72% от плана ремонта. Еще 667 объектов отремонтировано на муниципальной дорожной сети или 28% от плана работ. Протяженность отремонтированных участков составляет 1645 километров, добавил он.

Наибольший объем ремонтных работ на автодорогах выполнен в Дмитровском округе, где отремонтировано 63 участка из 101 запланированных дорог, Наро-Фоминске – 45 участков из 90 дорог, Раменском районе – 33 участка из 79 запланированных, Орехово-Зуеве – 29 участков из 65, Химки – 14 участков из 39 запланированных - и Королеве – 17 из 95 запланированных.

После завершения работ по укладке асфальтобетонного покрытия продолжаются работы по нанесению дорожной разметки и укреплению обочин. Кроме того, в настоящее время ремонтные работы ведутся на 482 участках региональной и муниципальной сети автодорог общей протяженностью свыше 575 километров.

В текущем году в Московской области отремонтируют свыше 3 тысяч километров автодорог более чем на 2,8 тысячи участках, из них более 639 дорог выбрали жители в ходе народного голосования на портале «Добродел». Все работы по ремонту дорог региона планируется завершить до 1 сентября.