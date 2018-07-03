РИАМО - 3 июл. Компания «METRO Кэш энд Керри» инвестировала в строительство магазина торговой сети в Одинцовском районе порядка 1,4 миллиарда рублей, объект готовится к открытию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

«Мировой лидер мелкооптовых продаж «МETRO Кэш энд Керри» получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового многофункционального торгового комплекса с парковкой и соответствующей инфраструктурой в Одинцовском районе, село Жаворонковское, вблизи деревни Ликино», – сообщил министр областного стройкомплекса Руслан Тагиев.

Объект расположен на Минском шоссе в минутной доступности от Северного обхода Одинцова. Совокупная площадь торгового центра составляет более 9 тысяч квадратных метров.

«Открытие торгового гипермаркета позволит создать порядка 200 новых рабочих мест, а также даст возможность пополнить доходную часть бюджета района», – подчеркнул Тагиев.

По словам главы Минстроя Подмосковья, руководство немецкой компании сотрудничает с правительством Московской области, реализация проекта находилась на сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Это девятый по счету многофункциональный комплекс METRO в Подмосковье.