РИАМО - 3 июл. Магазину на северо-востоке Москвы предписали привести подземный технический этаж, где располагалась сауна, в первоначальное состояние и устранить нарушения земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием недвижимости.

При проведении контрольно-инспекционных мероприятий установлено, что на земельном участке, предоставленном для эксплуатации здания под розничную торговлю, размещается магазин. Согласно технической документации в здании имеется технический этаж.

«Торговое предприятие без разрешительной документации переоборудовало техэтаж здания в подвал, который фактически используется для размещения сауны. Кроме того, к зданию незаконно возведена пристройка», – говорится в сообщении.

Изменения в договор аренды, в части вида разрешенного использования земельного участка не вносились, организация нарушила особые условия договора и самовольно изменила назначение части объекта недвижимости под размещение сауны.

По факту нарушений требований и ограничений по использованию земельного участка возбуждено административное производство. Организации предписано привести фактическое использование земельного участка в соответствие с целями его предоставления по договору аренды, а также привести технический этаж в исходное состояние.

«Кроме того, нарушителю придется заплатить штрафные санкции, которые согласно Кодексу города Москвы об административных правонарушениях, достигают 150 тысяч рублей», – уточняется в материале.