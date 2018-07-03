За последние 5 лет Подмосковье сделало огромный шаг навстречу бизнесу. В регионе создаются благоприятные условия для предпринимателей, строятся технопарки и крупные зарубежные предприятия, как следствие – появляются новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, растет ВРП. О том, какие меры принимаются в Московской области для развития бизнеса, и что это дает жителям, читайте в материале РИАМО.

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Подмосковье зовет

© сайт Росавтодора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее озвучил одну из основных идей развития предпринимательства в регионе: «Более одного миллиона человек каждый день ездят на работу в Москву. И наша задача – вернуть этот поток».

На протяжении последних лет власти активно привлекают в Подмосковье инвесторов, делая ставку на высокотехнологичные производства.

Согласно программе «Предпринимательство Подмосковья» на 2014-2018 годы, в регионе должно быть создано и модернизировано не менее 259,7 тысяч высокопроизводительных рабочих мест к 2019 году. В конце 2017 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владимир Головнев заявлял, что таких мест в Подмосковье уже 995 тысяч – второе место по Центральному федеральному округу (ЦФО).

Один из главных критериев – удобство: для сокращения финансовых и временных издержек инвесторов при оформлении необходимых документов в Подмосковье действует принцип «одного окна». Благодаря этому инвесторы могут решить все вопросы, связанные с сопровождением своих проектов, в одном месте, в том числе через МФЦ и региональный портал государственных услуг.

Второй важный фактор – налоговые льготы для предпринимателей. Только в прошлом году власти Подмосковья заключили с представителями бизнеса девять соглашений с правом получения налоговых льгот. Речь идет о проектах, связанных с развитием в Московской области пищевой и легкой промышленности, фармакологии, медицинских технологий, а также авиационной и космической промышленности. Для них предполагается снижение ставки налога на прибыль на 4,5%, а также введение прогрессивной ставки налога на имущество от 0% до 1,5%. Всего в эти проекты инвестируют 13,6 миллиарда рублей, а область получит более 1,5 тысяч рабочих мест.

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Технопарки, ОЭЗ и коворкинги

© пресс-служба ОЭЗ ТВТ Дубна

Привлекая предпринимателей, власти Подмосковья думают и о том, чтобы им было комфортно работать.

На сегодняшний день Московская область – лидер России по количеству подготовленных индустриальных площадок: здесь уже действует 61 индустриальный парк и 13 технопарков, в ближайшие годы планируется открыть еще 15 промышленных комплексов. По данным подмосковного Министерства инвестиций и инноваций, регион входит в десятку лучших субъектов по данным национального рейтинга Агентства стратегических инициатив.

Также в Подмосковье действуют три особые экономические зоны, одна из которых, «Дубна», по всем показателям признана лучшей в стране. Четвертая зона, расположенная в Кашире, может быть создана уже в ближайшее время. Кроме того, в нынешнем году в Дмитровском районе начнут создавать отдельный сырный кластер.

Кроме того, в регионе создана целая сеть из 23 коворкингов. В 2018 году будет создано еще 7 центров, в том числе в Подольске, Жуковском, Дубне и Дмитрове, еще 6 действующих коворкингов в Одинцове, Реутове, Мытищах, Красногорске, Щелкове и Люберцах получат статус «семейных» – там родители смогут оставлять детей на время работы.

«Коворкинг должен стать местом, где мы выращиваем бизнес, где мы помогаем ему, в том числе самообучаться, обучаться, приобретать новые навыки и новые связи и, таким образом, расти. То есть мы хотим в этом отношении добавить коворкингу функции бизнес-акселератора», - отметил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В подмосковных коворкингах предприниматели могут не просто снять рабочее место на время, но и получить полноценную юридическую, бухгалтерскую и секретарскую поддержку. По словам Буцаева, в планах – введение там принципа «одного окна».

Впрочем, для того, чтобы привлечь инвесторов, мало создать условия – важно еще и рассказать о них. Для этого правительство Московской области активно использует такой формат работы, как роуд-шоу – серии презентаций своего инвестпотенциала в разных городах Европы, Азии и Америки для иностранных инвесторов, и это дает свои плоды.

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От «молочки» до автомобилей

Всего в Московской области работают 1139 промышленных предприятий, на которых заняты 391,4 тысячи человек, они дают 23% от всех поступлений в бюджет.

Удобные условия для бизнеса привлекают в Московскую область все больше мировых компаний-гигантов. Крупнейший проект запустил Mercedes-Benz – завод в Солнечногорском районе, который будет построен к апрелю 2019 года. Его общая площадь составит 102 тысячи квадратных метров, он даст региону 1,5 тысячи рабочих мест.

С 2009 года в поселке Ершово Одинцовского района работает единственный в России собственный завод финской компании Valio, в середине мая там запустили новое производство плавленого сыра.

Среди известных брендов – компания LG, обосновавшаяся в Рузе с одним из самых крупных в Европе предприятий по производству бытовой техники и электроники, комплекс молочного животноводства TH True Milk в Волоколамском районе — крупнейший «молочный» проект в ЦФО, международный химический концерн Silka, в мае открывший производство в Лобне, и другие производства.

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Работа на перспективу

Развивая промышленное производство в Подмосковье, власти региона не забывают и о крайне востребованной IT-сфере. В частности, активно развиваются центры молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Они призваны популяризировать науку среди молодежи и дать ему доступ к современному цифровому оборудованию.

Всего в Московской области восемь таких центров: в Дмитрове, Дубне, Протвине, Жуковском, Балашихе, Фрязине, Пущине и Одинцове. На их запуск потрачено 56 миллионов рублей, и только в прошлом году услугами подмосковных ЦМИТ воспользовались более 2500 человек.

Руководство региона не собирается останавливаться на достигнутом: в перспективе в Московской области планируют создать шесть новых ЦМИТ и модернизировать два существующих. На это уже нашлось 14 городов-претендентов.

Рушить барьеры

© пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

«Мы очень надеемся, что в этой непростой политической ситуации мы будем находить новых партнеров, привлекать их, создавать им условия, рушить барьеры, которые мешают бизнесу», - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на ПМЭФ-2108.

По основным экономическим показателям региону уже удалось перевыполнить пятилетний план.

Согласно программе «Предпринимательство Подмосковья» на 2014-2018 годы, валовый региональный продукт (ВРП) в 2018 году должен вырасти в 1,3 раза к уровню 2012 года. Если ВРП в 2012 году составлял 2,44 триллиона рублей, в 2017 году – 3,5 триллиона рублей, рост – в 1,4 раза. По предварительным прогнозам, в 2018 году плановый объем ВРП составит 4,2 триллиона рублей, что примерно на 3% выше, чем ВРП прошлого года.

Оборот розничной торговли в 2018 году должен вырасти в 1,3 раза по сравнению с 2012 годом. В 2017 году – 2,12 триллиона рублей, что почти в 1,7 раза выше уровня 2012 года, когда этот показатель составлял 1,257 триллиона рублей.