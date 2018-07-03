РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. По итогам работы инспекторов Госадмтехнадзора Московской области в Люберцах прекращены работы по обустройству незаконной платной автопарковки у дома №17/1 по проспекту Победы на территории, предназначенной для зоны отдыха горожан, местные власти привлечены к ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В территориальный отдел №15 Госадмтехнадзора Подмосковья поступали многочисленные обращения жителей города Люберцы с жалобами на самовольное проведение работ по обустройству платной автопарковки. В ходе проведенных сотрудниками ведомства осмотров территории были выявлены следы ранее проводимых работ по вертикальной планировке земельных участков строительными отходами – скол асфальта, железобетонные конструкции.

«За ненадлежащее состояние территории администрация городского округа Люберцы привлечена к административной ответственности. В настоящее время территория, на которой проводились работы, приведена в надлежащее состояние», – сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.