РИАМО - 3 июл. Бывшего руководителя Гостелерадио СССР Леонида Кравченко похоронят в столице на Троекуровском кладбище, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГБУ «Ритуал».

Кравченко скончался в столице на 81-м году жизни 2 июля.

«Захоронение Кравченко состоится в Троекурове. Дата прощания и похорон в настоящее время неизвестна», - сказал собеседник агентства.

Сын Леонида Кравченко Андрей известен как обозреватель «Эха Москвы» под псевдонимом Антон Орехъ.

Леонид Кравченко родился 10 мая 1938 года в Орловской области. Возглавлял ряд государственных средств массовой информации. Назначен председателем Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио СССР) в ноябре 1990 года. После стал председателем Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании и занимал эту должность до августа 1991 года.