РИАМО - 3 июл. Журналист Антон Красовский объявил о том, что не собрал достаточного количества подписей москвичей для самовыдвижения на пост мэра столицы, он также поблагодарил всех поддерживавших его.

«Мы все посчитали, выкинули брак, и в итоге у нас 21 тысяча подписей москвичей. Нужно было как минимум 36 тысяч. Мы не проходим. Я не прохожу», — написал Красовский в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил москвичей, поддержавших его, муниципальных депутатов, которые согласились отдать за него голоса, сборщиков подписей, своих соратников.

«Ну и дальше снова выборы. В следующем году – Мосгордума или Госдума в 2021-м. Будем решать и готовиться», — заключил Красовский.

Мосгоризбирком 2 июля завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, документы на регистрацию принимаются до 18:00 вторника. Для регистрации всем кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в том числе подписи в свою поддержку от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны предоставить от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей.

Ранее СМИ сообщили, что за прошедший месяц кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека: 14 - от партий, еще 18 подали документы на самовыдвижение. До 3 июля только один кандидат - действующий мэр Москвы Сергей Собянин - предоставил в избирком документы на регистрацию, включая 36,7 тысячи подписей избирателей.

Во вторник ранее документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы подал кандидат «Справедливой России», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, который предоставил 112 подписей от муниципальных образований. Кроме того, документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы подал председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, член ЛДПР Михаил Дегтярев.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.