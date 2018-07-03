РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 3 июл. Участники парада молодоженов в парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец произнесут клятву верности, сообщил во вторник организатор мероприятия Григорий Негин.

Во вторник в семейном кафе «Vitraj-family» Люберец прошла пресс-конференция, посвященная проведению третьего парада молодоженов в парке «Наташинские пруды». Спикерами выступили организатор мероприятия Григорий Негин, семейная пара участников Татьяна и Владимир Васильченко, депутат Люберец Александр Мурашкин и представитель от турагентства «Coral Travel» Людмила Довголевская.

«Участники парада молодоженов - 82 человека - 8 июля в парке «Наташинские пруды» произнесут клятву верности. Потом состоится торжественное шествие», - сказал Негин.

Он добавил, что участники повесят замочки на мосту любви в парке. В конце парада невесты бросят свои свадебные букеты. Поймать букет сможет любая желающая девушка или женщина.

«Зрителям парада тоже скучать не придется. У нас всегда идет интерактив с аудиторией. Просто стоять никому не удастся. Проведем детские мастер-классы, фотозоны будут работать. Также для участников парада молодоженов будут угощения», - заключил депутат Люберец Александр Мурашкин.

Парад молодоженов в Люберцах проводится с 2016 года. Традиционно датой проведения выбирают День семьи, любви и верности – 8 июля. В параде могут участвовать любые женатые пары, независимо от количества прожитых лет в браке. В 2018 году участие в параде примет 41 пара.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. Это день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.