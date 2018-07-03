РИАМО - 3 июл. Информация о перекрытии Никольской улицы в центре Москвы и проведения спецмероприятий из-за обнаружения подозрительного предмета не соответствует действительности, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Ранее ряд СМИ сообщал, что полиция частично перекрыла Никольскую улицу в Москве из-за найденного подозрительного объекта.

«Нарядом полиции при несении службы на Никольской улице обнаружена забытая сумка, содержимое которой никакой опасности не представляет. Указанный предмет полицейскими сдан в дежурную часть территориального отдела полиции», – говорится в сообщении.