РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 3 июл. В подмосковном Жуковском проводится открытый конкурс по отбору управляющих компаний для управления многоквартирными домами, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

«Администрация городского округа Жуковский сообщает о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в которых собственниками помещений не выбран способ управления этими домами, по следующим адресам: улица Мичурина, дом №8А, улица Московская, дом №1», - говорится в сообщении.

Документация о проведении открытого конкурса размещена на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.