РИАМО - 3 июл. Более 300 тысяч подмосковных детей отдохнут в летних лагерях в 2018 году, это самое большое количество в России, власти региона выделили почти 2 миллиарда рублей на оздоровление детей, сообщил журналистам председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Андрей Голубев.

«В 2018 году в Московской области должны оздоровиться более 60% детей в возрасте от 7 до 15 лет. Это более 300 тысяч человек, очень приличное количество ребятишек, которых мы оздоравливаем. Наш регион является лидером по Российской Федерации», - сказал Голубев на выездном заседании профильного комитета «Организация отдыха и оздоровления несовершеннолетних на территории Московской области».

Он добавил, что в первую лагерную смену работали 1,2 тысячи лагерей, из которых 102 лагеря загородные. В каждом из них организованы тематические смены, в этом году главной темой выбрана военно-патриотическая. На организацию этих смен выделено 66 миллионов рублей.

«Специально для организации тематических смен выделено 66 миллионов рублей. А в целом, сумма, которую выдвинуло правительство Московской области, впечатляет - 1,8 миллиарда рублей. Из которых 1,3 миллиарда выделила Московская область. И около 500 миллионов рублей выделили муниципальные образования», - отметил Голубев.

Он подчеркнул, что Роспотребнадзор по результатам первой лагерной смены, в которой отдохнуло около 90 тысяч детей, опубликовал статистику, согласно которой явный оздоровительный эффект заметен в 91% случаев.