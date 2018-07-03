РИАМО - 3 июл. Надземный пешеходный переход ввели в эксплуатацию на 64-ом километре трассы М-1 «Беларусь» в районе города Кубинка Одинцовского района Московской области, сообщается на сайте ГБУ «Автодор».

«Объект обеспечивает безопасный переход через трассу к остановкам общественного транспорта посетителей военно-патриотического парка «Патриот». Ежемесячно комплекс посещают порядка 30 тысяч человек, а в летний период и в дни проведения мероприятий количество гостей возрастает до 50 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Новым безопасным переходом также смогут воспользоваться пассажиры станции «Кубинка-1» Смоленского направления Московской железной дороги.

Переход, выполненный в стильном дизайне, построен с учетом требований самых высоких стандартов: использованы современные композитные материалы, более прочные, долговечные и устойчивые к коррозии, установлены светодиодные прожекторы.

На переходе созданы условия для маломобильных граждан: построены пандусы с антискользящим покрытием и обустроена специальная разметка. Новый переход имеет длину 77 метров и построен с учетом дальнейшего расширения автомагистрали М-1.

Парк «Патриот» – военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил России.