РИАМО - 3 июл. Согласно данным Росстата, уровень смертности от заболеваний органов пищеварения в январе-мае 2018 года снизился на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Всего за пять месяцев в регионе от заболеваний пищеварительной системы умерло на 388 человек меньше, чем годом ранее. На данный момент показатель смертности на 100 тысяч человек составляет 68,0. По данному показателю регион занимает шестое место в Центральном федеральном округе», – сказала Забралова.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков в свою очередь отметил, что болезни органов системы пищеварения достаточно распространены у жителей Подмосковья.

«Не секрет, что вовремя выявленное заболевание позволяет провести лечение более эффективно. С этой целью в Московской области проводится диспансеризация населения. Только с начала года такое обследование прошли уже более 550 тысяч человек, было выявлено свыше 6,8 тысячи случаев болезней органов пищеварения», – заявил Марков.

Министр добавил, что за последние годы в медучреждениях области также было установлено большое количество современного оборудования, позволяющего, в том числе, точно диагностировать болезни данной категории.