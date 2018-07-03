РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Около 300 молодых людей призовут для прохождения срочной военной службы в рядах армии РФ в рамках весеннего призыва в Подольске, на военную службу отправили уже более 180 новобранцев, сообщил во вторник «РИАМО в Подольске» военный комиссар города Владимир Коротких.

На срочную службу молодые люди набираются два раза в год – в осенний и весенний призывы. Призывной возраст от 18 до 27 лет.

«В рамках весенней кампании планируют призвать для прохождения срочной службы в вооруженных силах РФ 280 подольчан. Призыв начался 1 апреля и продлится до 15 июля. На военную службу уже отправили 182 новобранцев, сегодня (3 июля - ред.) повезем на призывные пункты еще 86 человек. В военные училища прошли комиссию 97 человек, в том числе пять девушек», – сказал Коротких.

По его словам, согласно вступившим в силу 30 декабря 2017 года изменениям в законе о военной службе, в Подольске три человека по желанию повторно прошли медицинскую комиссию, были признаны годными к военной службе и направлены в войска. Все они числились в запасе и получали военный билет.

Основная масса призывников идет служить в сухопутные войска. В научные роты в весенний призыв отправятся служить два человека. В Президентский полк по традиции отобрали пять человек, из них выберут трех-четырех на призывном пункте.

В этом году два человека по достижении 27 лет получили справки вместо военных билетов, так как не приходили в военкомат на призывные мероприятия и попали в категорию уклонистов. Оба являются сотрудниками полиции, имеют отсрочки от прохождения службы, но в военкомат об этом вовремя не заявили.

В военкомате находится одно заявление на прохождение альтернативной службы, которое рассмотрят во время осеннего призыва.

В среднем в Подольске ежегодно от службы в армии уклоняется около 300 человек, в основном из-за юридической неграмотности. Примерно на 50 человек заводятся уголовные дела об уклонении от армии. Их заводят на тех призывников, которые умышленно избегают призыва в армию, не являются по подписанной повестке на призывные мероприятия (медицинское освидетельствование, призывная комиссия, дополнительные обследования по направлению военкомата, явка на сборный пункт) без уважительных причин.

Штраф в таком случае составляет около 20 тысяч рублей. Получив судимость, юноши уже не подлежат призыву.