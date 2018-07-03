РИАМО - 3 июл. С начала текущего купального сезона спасательные подразделения Подмосковья более 500 раз выезжали на патрулирование водоемов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«Спасатели региона патрулируют водоемы ежедневно, наиболее интенсивно – в выходные дни. Патрулированием охвачены все крупные водоемы. Также спасатели проводят большую профилактическую работу, разъясняя жителям правила поведения на воде», - говорится в сообщении.

Профилактические рейды проводятся для обеспечения безопасности граждан на водных объектах, предупреждения несчастных случаев и своевременного реагирования на происшествия, а также для выявления неорганизованных мест массового отдыха людей на воде. В случае обнаружения таких мест органам местного самоуправления направляется рекомендация обеспечить безопасность и комфорт отдыхающих на данном объекте.

«Для обеспечения безопасности отдыхающих на водных объектах в Подмосковье сформирована группировка из 1,5 тысяч человек и 300 единиц техники. В нее входят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, Мособлпожспас, специалисты правоохранительных структур. Кроме того, к этой работе активно привлекаются добровольные спасатели, волонтеры, органы местного самоуправления», – подчеркнул Пестов.

В целях безопасности усилен надзор за использованием маломерных судов, функционированием баз для стоянок судов. Инспекторы МЧС особое внимание уделяют соблюдению правил плавания маломерных судов вблизи пляжей и мест массового отдыха населения. С начала купального сезона в отношении владельцев судов заведено 75 административных дел.

В Подмосковье ведется системная работа по увеличению количества оборудованных мест отдыха на воде. В текущем году к купальному сезону муниципальными образованиями подготовлено более 200 пляжей и мест отдыха у воды. Хотя еще летом 2013 года официальных мест отдыха на воде в регионе было лишь 70.

Работа в этом направлении способствует уменьшению количества несчастных случаев на водных объектах и помогает сохранять жизни людей. Так, за купальный сезон 2017 года удалось сохранить на 17 человеческих жизней больше, чем за аналогичный период 2016 года.