РИАМО - 3 июл. В социальных учреждениях Подмосковья находится около 1 тысячи детей-сирот из 25 тысяч живущих в регионе, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, в Московской области нет очереди на квартиры для детей сирот.

«Из 25 тысяч детей-сирот только 1 тысяча детей находятся в социальных учреждениях», - сказала Мишонова.

Государственная политика Московской области направлена на стимулирование усыновления и приема детей в семьи. Так, в 2013 году был принят закон, увеличивший в два раза (до 25 тысяч рублей) размер вознаграждения приемных родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Усыновителям выплачиваются единовременное пособие – 30 тысяч рублей — и ежемесячное пособие – 10 тысяч рублей.