РИАМО – 3 июл. Количество безработных россиян с 20 по 27 июня снизилось на 1,7% и составляет 710 тысяч человек, сообщает во вторник Газета.ru.

«Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском автономных округах, республиках Северная Осетия — Алания, Крым, Чувашской республике, Сахалинской, Калужской областях, Еврейской автономной области, Севастополе», - говорится в сообщении.

По данным Минтруда РФ, повышение уровня безработицы произошло в Тульской области, республиках Мордовия и Чечня.

На 27 июня суммарная численность работников, находившихся без работы по инициативе администрации, работавших неполный день, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 106 тысяч человек.

Ранее на сайте издания сообщалось, что число безработных в России снизилось почти на 0,3%.