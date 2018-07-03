РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске во вторник утром двое неизвестных сожгли иномарку сотрудника муниципальной компании по оказанию ритуальных услуг возле учреждения, где он работает, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Во вторник (3 июля – ред.) около 9:00 в Парковом микрорайоне в Подольске возле дома на улице Парадный проезд, 12, двое мужчин в черных балахонах подбежали к иномарке Kia и что-то бросили под нее, после чего машина загорелась. Мужчины убежали, их балахоны нашли в мусорном контейнере неподалеку. Машина принадлежала сотруднику муниципального похоронного бюро, возле которого стояла машина», – сказал свидетель.

По его словам, на место происшествия приехала полиция и составила протокол. Виновных в поджоге автомобиля ищут.