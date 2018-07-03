РИАМО - 3 июл. Полицейские Центрального округа столицы оперативно вернули потерянный бумажник с документами, деньгами и банковскими карточками болельщику из Саудовской Аравии, сообщается на сайте московского главка МВД РФ.

В полицию обратилась 53-летняя москвичка, которая сообщила, что обнаружила в одном из городских супермаркетов кошелек с документами на имя иностранного гражданина. Сотрудники полиции прибыли к женщине, после чего она передала им бумажник.

«Полицейские намеревались передать находку владельцу, но оказалось, что болельщик из-за отсутствия банковских карт был вынужден переехать к своему другу в Москве. С ним связались и сообщили о том, что кошелек найден. Вскоре в ОМВД России по району Арбат сотрудники полиции передали мужчине бумажник», – говорится в сообщении.

Уроженец Саудовской Аравии отметил неравнодушие местных жителей, а также выразил благодарность столичным полицейским.