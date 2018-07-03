РИАМО - 3 июл. В Подмосковье с начала 2018 года зарегистрировали 19 случаев детского травматизма на железной дороге, в регионе также стало меньше зацеперов, сообщила журналистам во вторник уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«С начала года травм на железной дороге зафиксировано 19, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказала Мишонова.

Она добавила, что с начала года также зарегистрировали 35 случаев падения с высоты.

По словам омбудсмена, в регионе сократилось число зацеперов и случаев детского травматизма в ДТП.

«У нас также очень снизилась статистика по ДТП, то есть у нас перестали практически дети переходить дорогу в неположенном месте на красный свет. Огромная работа проделана со школами», - подчеркнула Мишонова.