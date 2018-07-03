РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Свадебный макияж и прически сделают парикмахеры и визажисты участницам традиционного парада молодоженов в Люберцах, который состоится 8 июля, сообщил во вторник организатор мероприятия Григорий Негин.

Во вторник в семейном кафе «Vitraj-family» Люберец прошла пресс-конференция, посвященная проведению третьего парада молодоженов в парке «Наташинские пруды». Спикерами выступили организатор мероприятия Григорий Негин, семейная пара участников Татьяна и Владимир Васильченко, депутат Люберец Александр Мурашкин и спонсор от турагентства «Coral Travel» Людмила Довголевская.

«Перед парадом молодоженов у нас в парке «Наташинские пруды» состоится «Утро невесты». Профессиональные визажисты и парикмахеры сделают всем конкурсанткам прически и макияж. Участницы будут заранее записываться», – сказал Негин.

По его словам, подготовка невест к параду начнется в 9:00. При хорошей погоде она пройдет прямо на берегу пруда. Если пойдет дождь, готовить участниц будут в ближайшем кафе.

Парад молодоженов в Люберцах проводится с 2016 года. Традиционно датой проведения выбирают День семьи, любви и верности – 8 июля. В параде могут участвовать любые женатые пары, независимо от количества прожитых лет в браке.

Всероссийский День семьи, любви и верности отмечается в России ежегодно 8 июля с 2008 года. Это день памяти муромского князя Петра и его жены Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Главным символом праздника считается ромашка, еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.