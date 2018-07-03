РИАМО - 3 июл. Московский театр «Современник» официально откроется осенью после реконструкции и капитального ремонта, сообщил во вторник директор театра Игорь Попов.

«Мы приступили уже к финальной отделке. Сейчас идут работы, связанные с технологией сцены, наверное, где-то на 50% выполнены. Мы подходим к финальной стадии и осенью должны официально открыться», - сказал Попов.

Он отметил, что театр «Современник» новый театральный сезон откроет во Дворце на Яузе.

«Здание театра было построено в 1913 году как кинотеатр «Колизей». Последний капитальный ремонт с пристройкой, с сценической частью проходил в 70-х годах, как раз в начале 70-х сюда въехал театр «Современник», - добавил Попов.