РИАМО - 3 июл. В высокий сезон количество посетителей Московского зоопарка в день может достигать 70 тысяч человек, сообщила в ходе форума председатель сектора зоологических парков Ассоциации парков, директор столичного зоосада Светлана Акулова.

Во вторник в парке «Зарядье» проходит Парковый форум профессионалов индустрии: управление парками и общественными пространствами.

«Если на практике Московского зоопарка, то у нас в выходной день в высокий сезон до 70 тысяч посетителей в день», - сказала Акулова.

Она добавила, что посещаемость в низкий сезон - с ноября по апрель - может составлять около 1 тысячи человек в день.