РИАМО – 3 июл. Альфа-банк проводит служебное расследование после кражи 10 миллионов рублей охранником частной фирмы, обслуживающей банк, передает во вторник РИА Новости.

В Москве полиция ищет инкассатора одного из российских банков, похитившего около 10 миллионов рублей. Как уточнили в Альфа-банке, подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк.

«Второго июля 2018 года охранником ЧОП, обслуживающего банк, совершено хищение наличных денежных средств. По факту хищения банком проводится служебное расследование», – сказал источник агентства.

Представители организации сотрудничают с правоохранителям для поимки преступника. Похищенные средства застрахованы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».

Поиск подозреваемого продолжается. По предварительной информации, охранник скрылся вместе со служебным оружием.