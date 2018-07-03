РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. В подмосковном Подольске управляющая компания устранила засор в системе канализации в одном из домов на Парковой улице по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал просьбу об устранении подтопления в подвале дома №47 на Парковой улице. По словам мужчины, в доме прорвало трубу или засорилась канализация. Данная проблема возникает регулярно.

«Сотрудниками управляющей организации МУП «ЖПЭТ №2» Подольска были проведены работы по устранению засора канализационной системы по вышеуказанному адресу. В настоящее время засор канализации устранен», – сказал директор МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Чибисов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.