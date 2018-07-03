РИАМО - 3 июл. Кандидат «Справедливой России», глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов подал в Мосгоризбирком документы для регистрации кандидатом на выборы мэра Москвы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

2 июля Мосгоризбирком завершил прием документов на выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы, документы на регистрацию принимаются до 18:00 вторника. Для регистрации всем кандидатам необходимо предоставить пакет документов, в том числе подписи в свою поддержку от 110 до 115 депутатов не менее чем 110 муниципальных образований. Самовыдвиженцы также должны предоставить от 36,1 до 39,7 тысячи подписей избирателей.

«Сбор подписей - непростая история. Я один из первых зарегистрированных кандидатов в качестве выдвинутого в кандидаты в мэры. Начиная с 6 июня, почти месяц напряженного труда без выходных, по 12-14 часов ежедневно моя команда прозвонила все муниципалитеты Москвы, все 146 районов. Мне удалось собрать муниципальный фильтр, после тщательных выбраковок оказалось, что у меня 112 подписей со всех 112 муниципальных образований Москвы - 53 подписи от независимых и оппозиционных муниципальных депутатов различных партий и самовыдвиженцев и 59 подписей от представителей «Единой России», - сказал журналистам Свиридов.

Решение о регистрации кандидата, либо об отказе в ней Мосгоризбирком должен принять в течение 10 дней после предоставления соответствующих документов. Таким образом, окончательный список кандидатов на пост мэра, которые будут указаны в избирательных бюллетенях, станет известен не позднее 13 июля.

Ранее СМИ сообщили, что за прошедший месяц кандидатами в мэры выдвинулись 32 человека: 14 - от партий, еще 18 подали документы на самовыдвижение. До 3 июля только один кандидат - действующий мэр Москвы Сергей Собянин - предоставил в избирком документы на регистрацию, включая 36,7 тысячи подписей избирателей.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.