РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 3 июл. Молодые специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского рассказали ребятам, отдыхающим в лагере «Артек», об основных направлениях авиационной науки, сообщается на сайте ЦАГИ.

Цикл занятий прошел в рамках образовательной программы «Аэрокосмическая школа молодых изобретателей».

«В течение смены молодые ученые института показывали физические опыты, объясняли подросткам, из чего состоит самолет, что такое подъемная сила крыла, аэродинамика и динамика полета, конструкция и прочность летательных аппаратов. После этого ребята проводили эксперименты на макете аэродинамической трубы. Затем при поддержке преподавателей дети конструировали модели летательных аппаратов. Соревнования по авиамоделизму стали финальным аккордом программы», – говорится в сообщении.

Председатель ППО ЦАГИ Георгий Кудрявцев вручил «Артеку» памятный подарок – макет аэродинамической трубы и призвал слушателей программы полюбить и глубоко изучать физику и математику как основу аэродинамической науки.

«В главном детском лагере страны мы получили бесценный опыт работы, который позволит нам повысить свой профессионализм. И безусловно положительно скажется на имидже института. Теперь дети со всех уголков России знают о нас, о ведущем центре авиационной науки. По радостным глазам подростков на наших занятиях было видно, что у нас получилось увлечь их авиацией и космонавтикой», – пояснил один из инициаторов создания программы Егор Стегачев.

Основная цель образовательной программы «Аэрокосмическая школа молодых изобретателей» – повысить интерес подрастающего поколения (в возрасте от 12 до 17 лет) к техническим наукам, авиации и космонавтике. Курс рассчитан на 18 дней. В «Артеке» программа была реализована впервые. В дальнейшем планируется проводить подобные занятия на площадках лучших детских лагерей.