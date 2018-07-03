РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июл. Во вторник в городском округе Люберцы на Октябрьском проспекте демонтировали самовольно возведенное на остановочном павильоне «Хлебозавод» капитальное строение, сообщил «РИАМО в Люберцах» врио заместителя главы администрации муниципалитета Александр Семенов.

«Сегодня (3 июля – ред.) мы провели демонтаж торгового объекта на остановке «Хлебозавод» на Октябрьском проспекте, признанного решением суда как самовольная постройка. Собственнику в свое время был выделен земельный участок под временное размещение торгового павильона. Однако земельный участок использовался недобросовестно, в итоге получилось капитальное строение», – сказал Семенов.

Он подчеркнул, что администрация была вынуждена пойти с иском в суд о признании данной постройки как самовольно возведенной.

«К сожалению, судебные тяжбы длились долго, практически два года. Неоднократно присылалось уведомление собственнику о том, что решение суда вступило в силу в мае 2018 года. До последнего дня, до 2 июля 2018 года он работал, тут продавали продукты. Владелец в добровольном порядке не приступил к демонтажу, саботировал его. Поэтому мы вынуждены за счет муниципалитета его сносить, с собственника будут взыскиваться затраты на демонтаж. После сноса здесь будет установлен современный остановочный павильон для общественного транспорта», – пояснил Семенов.

По его словам, собственник вырыл подвальное помещение под этим торговым павильоном. Общая площадь торгового помещения 208 квадратных метров, из них почти 100 квадратных метров занимал подвал. Автобусная остановка не предполагает такой объем торгового павильона.

«Сейчас по многим объектам администрация выходит с исками в суд, так как они являются капитальными строениями. Их демонтаж и снос производится только по решению суда. Нестационарные объекты мы можем демонтировать без решения суда. Мы составляем акт, уведомляем владельцев, даем срок, оповещаем через СМИ, интернет и предлагаем в добровольном порядке убрать объект. Если собственники отказываются, то администрация вынуждена сносить их», – дополнил Семенов.

Он отметил, что в рамках поручения губернатора Московской области, власти Люберец взяли под контроль все вылетные магистрали на Егорьевском шоссе, Октябрьском проспекте, ведется борьба с незаконными строениями, угрожающими жизни граждан.

Именно на крыше этого павильона в июле 2017 года жил енот. Жители целый месяц его подкармливали, а ветеринары пытались поймать животное. Животное спасли волонтеры.