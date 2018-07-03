РИАМО – 3 июл. В РЖД не откажутся от закупок плацкартных вагонов, в данный момент ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, она предусматривает улучшение условий для пассажиров, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что РЖД с 2025 года перестанут покупать плацкартные вагоны, а на смену им придут составы нового поколения.

«Холдинг РЖД для улучшения качества обслуживания пассажиров ведет разработку новых пассажирских вагонов – как плацкартных, так и купейных. В настоящий момент разрабатываются только концепции новых вагонов, их внутреннего устройства. В частности, ведется разработка концепции нового плацкартного вагона, которая предусматривает улучшение условий для индивидуального комфортного проезда пассажиров. Проектирование этого подвижного состава будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества», – сказал представитель РЖД.

Он подчеркнул, что проектирование этого подвижного состава будет осуществляться на основе мнений, полученных от пассажиров и экспертного сообщества.

«В случае принятия решения о производстве и закупке новых плацкартных вагонов, тарифы на них останутся прежними, так как будут регулироваться государством», – добавили в компании.

Директор по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в мае текущего года на слушаниях в Совете Федерации сообщал, что РЖД в ближайшие годы заменят старые плацкартные и купейные вагоны новыми инновационными одноэтажными и двухэтажными. Речь идет о вагонах проекта «2019» и «2020», которые будут пополнять парк «Федеральной пассажирской компании» в ближайшие три года.