РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Подрядная организация планирует к октябрю 2018 года завершить капитальный ремонт более чем в 40 многоквартирных домах Подольска, сообщил «РИАМО в Подольске» генеральный директор подрядной организации ООО «Комплексстрой» Георгий Зобнин.

На данный момент подрядчик завершает капремонт кровли в многоквартирном доме №13 на улице Маштакова, где работы завершены на 98%.

«Помимо этого, мы проводим работы по программе капитального ремонта еще в 45 домах горокруга. Там ведутся работы по ремонту кровли, фасада, инженерных сетей и так далее. Завершить работы в данных домах мы планируем к октябрю текущего года», - сказал Зобнин.

Также на данный момент другая подрядная организация приступила к ремонту проездов у домов №№11 и 13 по улице Парковая. Завершить работы планируется к 17 июля.