РИАМО - 3 июл. В Подмосковье уже в ближайшее время могут ввести административные штрафы для частных собственников, которые не ведут борьбу с борщевиком на своей территории, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Основная проблема (с борщевиком – ред.) у нас сосредоточена на землях, находящихся в частной собственности. Зачастую это земли переведенные, не являющиеся сельхозугодьями, но на которых не происходит никакого активного строительства. Чтобы привлекать и эти территории в работу, мы разработали законопроект и направляем его в Мособлдуму, чтобы принять решение о возможности привлечения к ответственности собственников, не осуществляющих борьбу с борщевиком на своих территориях», - сказал Разин.

Он подчеркнул, что полномочия привлекать нарушителей к ответственности возложат на административные комиссии при главах муниципалитетов.

Глава регионального Минсельхозпрода пояснил, что ситуация с борщевиком в Подмосковье напряженная. В борьбу с этим опасным растением включены более 86 муниципальных образований, которые получают субсидии от министерства на необходимые работы. В границах населенного пункта ответственность за растущий борщевик несет муниципальное образование.

«Мы внесем изменения в КоАП Московской области, там будет дополнительная статья, которая будет предполагать административную ответственность за неосуществление мероприятий по борьбе с борщевиком. Мы будем стремиться к тому, чтобы (изменения – ред.) приняли в ближайшее время. На сегодня у нас уже получено согласование прокуратуры Московской области, сейчас есть технические моменты, связанные с процедурными вопросами, в ближайшее время мы его (законопроект – ред.) примем», - сказал министр.

Разин также сообщил, что на сегодняшний день мероприятия по борьбе с борщевиком прошли на общей площади более 1 тысячи гектаров. На этих участках либо косили борщевик, либо обрабатывали землю с помощью химических препаратов.

«Этого недостаточно, работу нужно в этом направлении усиливать», - заключил Разин.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».