РИАМО - 3 июл. Число водоснабжающих организаций в Подмосковье должно сократиться почти в 10 раз, это позволит в два раза уменьшить тарифы в деревнях, не повышая тарифы в городах, сообщил министр ЖКХ региона Евгений Хромушин.

«В советские времена на территории Подмосковья действовало всего 70 организаций водоснабжения и 67 по теплоснабжению. Реализация 131-го федерального закона с 2009-го по 2011-й год привела к тому, что у нас 670 водоканалов и чуть больше снабжающих организаций по теплу. У каждой организации есть директор, машина, секретарь, которые ложатся в тарифы на население», — сказал Хромушин журналистам.

Он добавил, что задачи создать единое муниципальное управление нет, потому что муниципалитеты вполне в состоянии обеспечить эту работу, если все они будут иметь статус городских округов.

Хромушин отметил, что это позволит в два раза сократить тарифы в деревнях, не повышая тарифы в городах.

«Мы должны завершить создание городских округов с едиными ресурсоснабжающими организациями. 70 ресурсоснабжающих организаций - это управляемая система», - заключил Хромушин.