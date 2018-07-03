РИАМО - 3 июл. Московская объединенная электросетевая компании (МОЭСК) смонтировала трансформаторную подстанцию на территории театра «Современник», которая будет выделять электрическую мощность более 1400 кВт, сообщил во вторник журналистам директор театра Игорь Попов.

«Связи с реконструкцией театра «Современник» мощности, которые раньше были у театра, сейчас просто не хватает. Согласно проекту реконструкции необходимая мощность увеличивается практически в три раза. Совместно с МОЭСК был разработан проект, который подходит сейчас к финальной стадии, а именно строительство на нашей территории новой подстанции, которая даст возможность увеличения мощностей», - сказал Попов.

Он отметил, что благодаря полученной электрической мощности театр «Современник» после реконструкции и капитального ремонта сможет подключить современное оборудование и аппаратуру.

«Проектом было разработано, что мы прокладываем по территории театра новые кабельные линии и врезаемся уже в существующие, которые идут вдоль по бульвару, что позволило оптимизировать сроки и объемы строительства», - добавил в свою очередь заместитель руководителя центрального округа «Московских кабельных сетей» по капитальному строительству Роман Любимов.

По его словам, трансформаторная подстанция не вырабатывает электроэнергию, а преобразует высокое напряжение кабельных линий, которое будет подаваться в здание театра.

«В настоящий момент соответственно кабельные линии в 10 кВ проложены, подстанция практически полностью смонтирована. На следующей неделе планируем уже пробную подачу напряжения для проверки работы и остается только проложить кабельные линии 0,4 кВ», - сказал Любимов.