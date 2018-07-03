РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 3 июл. Во Дворце культуры прошла гражданская панихида по первому мэру города Жуковский Роберту Николаевичу Овсянникову, проститься с ним пришли его родные и близкие, друзья и коллеги, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Отпевание прошло в храме святого великомученика и целителя Пантелеимона. Роберта Овсянникова похоронили на Быковском мемориальном кладбище», – говорится в сообщении.

Овсянников родился в городе Ефремов Тульской области в 1939 году. Окончил Тульский политехнический институт, аспирантуру МФТИ, докторантуру Российской Академии государственной службы при президенте РФ. С 1990 по 1996 был главой города Жуковский.

Роберт Овсянников был избран председателем городского исполкома в 1990 году. Ему оказали доверие совет директоров предприятий и депутатский корпус. А позже, в 1992 году он стал мэром города Жуковский. За время его управления в городе появились православная община будущего храма архангела Михаила, библиотека Кирилла и Мефодия, Вольная академия духовной культуры, филиал МГУКИ, арт-салон «5 дом», театр Айсина, общественная организация «Союз городов-побратимов», совет старейшин города, Жуковский симфонический оркестр стал муниципальным, проведены первые авиасалоны, школа №6 получила музыкальный статус, открылся лицей №14.

Особый приоритет Роберт Овсянников отдавал образованию и серьезно занимался вопросами религии. Председательствовал в правлении союза славянских журналистов Московской области.