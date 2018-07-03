РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 июл. На базе детского морского центра (ДМЦ) «Альбатрос» в подмосковном Домодедове стартовала смена летнего оздоровительного лагеря, ее будут посещать 25 детей в возрасте от 7 до 15 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В городском округе 2 июля в центре «Альбатрос» открылась смена летнего оздоровительного лагеря. В этом году смена станет тематической. В ней примут участие дети, занимающиеся в ДМЦ. Здесь ребята смогут совершенствовать свои навыки в обучении морскому делу.

«В течение всей смены ребята станут участниками длительного морского путешествия-игры со своими законами и правилами. В этом путешествии и дети, и взрослые станут участниками конкурсов, состязаний, викторин», – говорится в сообщении.

Церемония открытия смены началась с торжественной линейки и поднятия Андреевского флага. По доброй традиции каждый отряд придумал девиз и нарисовал свою газету.

Первый день смены ребят прошел в интересных и занимательных играх на знакомство. На второй день педагоги подготовили для детей спортивно-игровую программу «На абордаж!».

«Ребят ждут веселые конкурсы, состязания в ловкости, быстроте, смекалке. На период работы лагеря запланировано много интересных дел: прогулки в парк, экскурсии, посещение библиотек, спортивные и подвижные игры, турниры, познавательные мероприятия на морскую тематику», – заключается в сообщении.