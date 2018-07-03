РИАМО - 3 июл. Комплекс городского хозяйства завершил основной этап по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия в рамках программы благоустройства территории, прилегающей к ВДНХ, работы велись в круглосуточном режиме, сообщил РИАМО во вторник заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Общая площадь работ по капитальному ремонту двуслойного покрытия на данном объекте составила порядка 140 тысяч квадратных метров. Произведено и уложено более 22,5 тысяч тонн асфальтобетонной смеси», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в ремонте покрытия задействовали более 140 единиц специализированной дорожно-ремонтной техники и самосвалов. Над скорейшим обновлением дорожного полотна трудились около 300 человек. Работы велись в круглосуточном режиме.

«До завершения дорожно-ремонтного сезона в городе отремонтируют свыше 17 миллионов квадратных метров асфальта. Из них по программе текущего и капитального ремонта дорог ГБУ «Автомобильные дороги» собственными силами выполнит 10 миллионов квадратных метров», - отметил заммэра.

Масштабная реконструкция выставочного комплекса началась четыре года назад. Работы подобного масштаба здесь не проводились с 1950-х годов. В настоящее время на ВДНХ в работе находятся павильоны центральной зоны выставки и фонтаны.