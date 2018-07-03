РИАМО - 3 июл. За последние восемь лет количество дорожно-транспортных происшествий в столице сократилось в 2,5 раза, уменьшению аварий способствовали, в том числе, проекты «мобильный инспектор», система фото- и видеофиксации нарушений, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин посетил управление ГИБДД ГУ МВД России по Москве, где поздравил личный состав с Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения и вручил сотрудникам и коллективам награды города.

«За последние восемь лет Москва здорово прибавила в безопасности дорожного движения. Число ДТП в городе сократилось в 2,5 раза – это тысячи сохраненных жизней. В плане ситуации на дорогах Москва сегодня – самый безопасный регион России и один из самых безопасных европейских городов, включая Лондон, Берлин или Рим», — сказал Собянин.

Он добавил, что сотрудники столичной Госавтоинспекции стоят на страже безопасности пешеходов, автомобилистов и пассажиров, предупреждают и пресекают административные правонарушения. Серьезным подспорьем в этой работе стали такие крупные проекты, как «мобильный инспектор», система фото- и видеофиксации нарушений, ситуационный центр.

«Прошу сотрудников ГИБДД и впредь делать все необходимое для снижения аварийности на столичных дорогах и борьбы с заторами. В свою очередь, правительство Москвы продолжит оснащать подразделения ГИБДД современной техникой, создавать условия для их эффективной деятельности», — отметил Собянин.

Как напоминается в сообщении, 3 июля 1936 года Совет народных комиссаров СССР утвердил положение «О Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции Народного комиссариата внутренних дел». Это событие является датой создания и Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации.

Сейчас численность сотрудников управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве составляет 6,2 тысячи человек. В среднем на улицах столицы ежедневно несут дежурство более 1 тысячи сотрудников ДПС, их основная функция – обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение совершения административных правонарушений. За последние годы общее количество ДТП в городе сократилось в 2,5 раза – с 609 тысяч в 2010 году до 252 тысяч в 2017 году.

Число ДТП с пострадавшими снизилось на 24%, при этом количество погибших уменьшилось на 35%, раненых – на 25%.