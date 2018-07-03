РИАМО – 3 июл. Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, он подчеркнул, что это значимая дата в истории их страны, передает во вторник Газета.ru.

«Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей», — сказал Путин.

Президент России также поблагодарил белорусскую сторону за гостеприимство в ходе его недавнего визита. Он выразил уверенность, что реализация решений, достигнутых в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Ранее Путин пригласил Лукашенко на финал чемпионата мира по футболу FIFA.