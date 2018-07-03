РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 3 июл. В подмосковном Домодедове состоялось заседание президиума общественной палаты городского округа, сообщается в группе «Общественная палата городского округа Домодедово» в соцсети «ВКонтакте».

Заседание прошло 2 июля.

«На встрече рассмотрели план работы общественной палаты и каждой комиссии в частности в летний период, замещение председателя и замов на период отпусков», – говорится в сообщении.

По итогам президиума активным членам ОП вручили благодарственные письма от главы округа и от Общественной палаты Московской области.