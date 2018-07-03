РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июл. Жители Красногорска с 1 июля должны оформлять заявки на получение молочной кухни онлайн на портале госуслуг Московской области, сообщила «РИАМО в Красногорске» начальник отдела содействия здравоохранению управления по социальным вопросам администрации горокруга Красногорск Эльвира Кавалерская.

«Красногорск вошел в пилотный проект министерства здравоохранения Московской области по оформлению заявок на молочную кухню через портал госуслуг региона. С 1 июля беременные и кормящие женщины, а также родители детей в возрасте до 3 лет могут оформить заявку на получение молочной кухни через портал госуслуг Московской области», – сказала Кавалерская.

Она уточнила, что теперь для получения молочной кухни не нужно идти к педиатру или гинекологу, заявку на рецепт можно оформить, не выходя из дома.

«Первым шагом в оформлении услуги является согласие на предоставление достоверной информации, обработку данных. Далее нужно обозначить, на кого будет оформляться молочная кухня: «Дети от 0 до 3 лет», «Беременная женщина» или «Кормящая мать». При выборе категории «Дети от 0 до 3 лет», обязательно нужно заполнить форму представителя заявителя – сюда вносятся данные родителя, представляющего ребенка, и форму заявителя – данные ребенка, на которого оформляется молочная кухня», – пояснила Кавалерская.

Нужно выбрать муниципалитет и медучреждение и указать набор молочной кухни. Заявка автоматически попадет к лечащему врачу, который либо оформит рецепт, либо отклонит заявку с указанием причины, или пригласит заявителя на прием.

«Рецепт придет в электронном виде. Его не нужно заранее предоставлять на пункт выдачи молочной кухни», – сказала Кавалерская.

Она пояснила, что Красногорск стал вторым муниципалитетом, где реализуется пилотный проект областного Минздрава. Первыми электронные заявления на молочную кухню внедрили в городском округе Можайск.