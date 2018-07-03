РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 3 июл. Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Мемориал братьев Знаменских» завершились в подмосковном Жуковском, на спортивное мероприятие приехали около 300 спортсменов со всей страны, сообщается на сайте администрации городского округа.

Соревнования на стадионе центра спорта «Метеор» в Жуковском прошли с 30 июня по 1 июля. В программу были включены бег на дистанции 100, 200, 400, 800, 1 500 и 3 000 метров, метание копья, молота и диска, толкание ядра, прыжки в высоту и длину, тройной прыжок и прыжок с шестом. В текущем году «Мемориал братьев Знаменских» празднует 60-летие. Юбилейный старт открыл заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.

«В прыжках в длину победу одержали призерка Олимпийских игр Елена Соколова и чемпион мира Александр Меньков. В метании копья лучшими стали серебряная призерка чемпионата Европы по легкой атлетике Екатерина Старыгина и бронзовый призер чемпионата мира Дмитрий Тарабин. А в секторе прыжков в высоту не было равных чемпиону мира Данилу Лысенко», – говорится в сообщении.

Всероссийские соревнования впервые прошли в Москве в 1958 году, они были посвящены выдающимся бегунам Георгию и Серафиму Знаменским. Начиная с 2006 года легкоатлетов принимает Жуковский. Администрация города и Центра спорта «Метеор» оказывает содействие в организации этого мероприятия. На открытии юбилейного «Мемориала» присутствовал также и глава Жуковского Андрей Войтюк.

«Наш «Мемориал» стал стартом и опорной площадкой для того, чтобы выйти на первые места на самых значимых мировых соревнованиях. Пусть сейчас наша «королева спорта», легкая атлетика, переживает непростые времена, но мощь и мастерство спортсменов не победить! И я уверен, что в ближайшее время наступит тот час, когда на первые ступени пьедесталов Олимпийских игр, чемпионатов мира взойдут наши спортсмены», – сказал Войтюк.

Денис Лукьянов дальше всех метнул молот среди мужчин, Елизавета Царева – среди женщин. Вершина прыжков с шестом покорилась Тимуру Моргунову и Анжелике Сидоровой. Помимо этого, в первый день «Мемориала братьев Знаменских», 30 июня, прошел чемпионат России по бегу на 10 000 метров. Победительницей среди женщин стала Елена Седова, среди мужчин быстрее всех оказался Владимир Никитин.