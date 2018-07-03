РИАМО - 3 июл. Московское управление ФАС России подозревает Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в нарушении закона о рекламе, по данным ведомства, торговый дом использовал в рекламе некорректную информацию, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по столице.

«Торговый дом размещал на московских автобусах рекламу «Лучший выбор; лучшие цены». ЦУМ распространил рекламу, которая содержала некорректное сравнение торгового дома с его конкурентами и не соответствующие действительности сведения о преимуществах ЦУМа перед конкурентами», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, также в рекламе отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования.

Рассмотрение дела назначено на 24 июля. В случае, если нарушение будет доказано, торговому дому грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 до 500 тысяч рублей.