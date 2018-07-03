РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июл. Глава Подольска Николай Пестов и председатель совета депутатов Дмитрий Машков поздравили сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником и пожелали им здоровья и удачи, сообщается на сайте администрации городского округа.

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована 82 года назад. День ГАИ (ГИБДД) – профессиональный праздник, который отмечается в РФ ежегодно 3 июля.

«Уважаемые руководители и сотрудники, дорогие ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом возрастает численность автотранспорта, все более интенсивным становится его движение. В этой непростой обстановке коллективы работающих на территории Подольска подразделений ГИБДД результативно ведут широкую пропаганду знания и соблюдения правил движения, а главное – профессионально выполняют свой служебный долг», – говорится в поздравлении.

Пестов и Машков пожелали руководителям, сотрудникам и ветеранам Государственной инспекции безопасности дорожного движения новых успехов в несении службы, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

«Особые слова благодарности адресуем ветеранам ГАИ – многих из них подольчане уважали и знали в лицо, и сегодня они передают накопленный опыт молодым сотрудникам инспекции. Пусть ваши трудовые будни, дежурства и смены, а значит и обстановка в округе, как можно реже будут омрачены чрезвычайными ситуациями», – заключается в сообщении.