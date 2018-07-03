РИАМО – 3 июл. Банк России принял решение об урегулировании обязательств лишившегося лицензии банка «Советский», передает во вторник Газета.ru.

Обязательства банка «Советский» будут переданы другой кредитной организации.

«Кредитная организация, которой будут переданы обязательства АО банк «Советский», продолжит обслуживание вкладчиков на прежних условиях, включая процентные ставки по вкладам и сроки их размещения», - говорится в сообщении.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк «Советский».

По величине активов банк на 1 мая занимал 108-е место в банковской системе России.