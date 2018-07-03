РИАМО – 3 июл. Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что на Украине существует угроза вспышки дифтерии в текущем и следующем году, передает Газета.ru.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018-2019 годах Украине грозит вспышка дифтерии», – говорится на сайте Роспотребнадзора.

В материале отмечается, что в нынешнем году зафиксированы два случая данного заболевания на территории Луганской области. В ведомстве добавили, что необходимые для подтверждения дифтерии «серологические исследования» не проводятся.

По данным ВОЗ, за последние три года Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям.

Главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация. В России прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря, их охват составляет более 98%.

Дифтерия – инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Corynebacterium diphtheriae. Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Тяжесть болезни обусловлена крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка.