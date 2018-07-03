РИАМО - 3 июл. Самка карликового бегемота Ксюша, которая приехала в столичный зоосад год назад, впервые смогла выйти на улицу, зоологи проводят с ней специальные тренинги, сообщается на сайте Московского зоопарка.

Год назад в Московский зоопарк из Швеции привезли трехгодовалую самку карликового бегемота в рамках Европейской программы по сохранению популяции данного вида в неволе. Бегемотица, получившая имя Ксюша, сразу же стала любимицей столичной публики.

«Уже в начале осени Ксюша переехала во внутреннее неэкспозиционное помещение. Дело в том, что карликовые бегемоты, чьей родиной является жаркая Африка, крайне чувствительны к малейшим сквознякам и резким колебаниям температуры. Именно поэтому Ксюша смогла выйти на улицу только сейчас, когда установилась теплая погода», — говорится в сообщении.

За зиму бегемотица заметно подросла, однако осталась по-прежнему энергичной, игривой. Ксюша устраивает различные забавы, даже зимой в своем вольере она не расставалась с многочисленными игрушками. Одна из них - деревянный плот, который специально для животного сделали сотрудники зоопарка. Бегемотица подныривает под него, а затем резко всплывает на поверхность, переворачивая плот.

«Время от времени сотрудники раскладывают на плоту лакомства, чтобы Ксюша могла отыскивать их во время игры. Таким образом, у животного сохраняется поведенческое разнообразие: в дикой природе добыча корма занимает большую часть жизни бегемотов, поэтому очень важно, чтобы в неволе животное также имело возможность добыть себе пропитание, а не просто получить его из рук киперов», — добавляется в сообщении.

Ухаживающие за бегемотицей зоологи проводят с ней специальные тренинги. Сейчас животное уже способно выполнить несколько просьб: перейти из одного бокса в другой, выйти из бассейна. Однако многое зависит от настроения Ксюши.

Увидеть бегемотицу можно на новой территории зоопарка на экспозиции «Животные Африки». Она наиболее активна в утреннее время, в районе 8:30, когда ее кормят первый раз, затем после продолжительных водных процедур Ксюша непременно отдыхает. К своему отдыху бегемотица относится с предельной серьезностью: если она улеглась подремать, то, сколько бы ее не просили, она не встанет, а может широко разинуть пасть и тем самым выразить свой протест. Также животное активно в вечернее время. В дикой природе карликовые бегемоты ведут сумеречный образ жизни, а днем предпочитают отсиживаться в прибрежных зарослях и кустах.