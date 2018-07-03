РИАМО - 3 июл. В подмосковных хозяйствах в этом году планируют собрать свыше 1,1 тысячи тонн клубники, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года, сообщил РИАМО во вторник министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«По предварительным данным, у нас на сегодняшний день сбор ягоды идет достаточно хорошими темпами. Он гораздо более интенсивный, чем в прошлом году. Там у нас было достаточно небольшое количество урожая из-за погоды. На сегодня мы уже собрали более 435 тонн, в прошлом году мы всего собрали порядка 380 тонн. План в этом году - более 1,1 тысячи тонн, это больше чем в два раза (по сравнению с прошлым годом – ред.)», - сказал Разин.

Он отметил, что в Подмосковье в настоящий момент клубнику выращивают порядка 10 хозяйств.

«Появился ряд новых хозяйств на территории Московской области, сейчас клубнику выращивают около десятка хозяйств, посевные площади увеличиваются. Все это влияет на увеличение объема сбора», - подчеркнул министр.

В прошлом году из-за обильных дождей и холодной погоды созревание клубники в Подмосковье сдвинулось на две недели – первый сбор ягоды прошел только в конце июня. В этом году собирать урожай клубники в Московской области начали в конце первой декады июня.

Сбор клубники обычно продолжается до августа, однако основная часть работы приходится на первую половину лета.