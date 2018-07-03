РИАМО - 3 июл. Столичный «Аптекарский огород» в выходной день могут посетить до 8,5 тысяч человек, что очень много для места площадью 6,5 гектаров, сообщил в ходе форума председатель сектора ландшафтного проектирования и озеленения ассоциации парков, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм.

Во вторник в парке «Зарядье» проходит Парковый форум профессионалов индустрии: управление парками и общественными пространствами.

«В день его («Аптекарский огород» - ред.) посещает, если погожий выходной день, до 8,5 тысяч человек. Это на самом деле для сада, который имеет площадь всего 6,5 гектаров, очень много», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что Instagram «Аптекарского огорода» насчитывает 303 тысячи подписчиков, что делает его самым популярным аккаунтом не только среди достопримечательностей России, но и среди всех садов и парков мира.